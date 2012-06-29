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Новости культурного мира

29 июня 2012, 18:17

Михалков предложил школьникам уроки кино

Никита Михалков кинематограф

Определить 100 лучших фильмов и ввести их изучение в обязательную программу для средних классов школы предложил режиссер Никита Михалков.

«У меня есть предложение ввести в школах уроки 100 лучших фильмов, чтобы с 6–7 класса им объяснили. В противном случае они это никогда и нигде не увидят», – заявил Михалков, выступая на круглом столе «О развитии национального кинематографа» в Доме кино.

По мнению кинорежиссера, люди не хотят смотреть российское кино, потому что их отучили от этого за последние 15 лет.

В свою очередь министр культуры Владимир Мединский попросил департамент кинематографии проработать порядок выбора ста лучших фильмов. При этом он особо отметил, что в этом списке обязательно должна быть квота на российские фильмы.

В заседании круглого стола, посвященного отечественному кинематографу, также принимали участие заместитель министра культуры Иван Демидов, глава Фонда кино Сергей Толстиков и ряд известных продюсеров и режиссеров, сообщает РИА Новости.

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