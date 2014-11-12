Российского хоккеиста Войнова вывели из состава "Лос-Анджелес Кингз"

Фото: nhl.com

Российский защитник Вячеслав Войнов выведен из состава команды Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингз", сообщает официальный сайт клуба.

Исключение Войнова из состава позволило "королям" подписать двухсторонний контракт с защитником Джейми Макбэйном. Соглашение с 26-летним американцем рассчитано на один год.

Напомним, Вячеслав Войнов был арестован по подозрению в домашнем насилии. Это произошло после того, как в больницу в сопровождении 24-летнего россиянина обратилась женщина (Марта Варламова, жена хоккеиста) с травмами, характер которых не уточняется.

Согласно правилам НХЛ, Войнов дисквалифицирован на неопределенный срок на время расследования, после нескольких часов ареста он был отпущен под залог 50 тысяч долларов. Позже стало известно, что окружной прокурор Лос-Анджелеса после рассмотрения дела отправил его на доследование.

По словам адвоката жены Войнова, произошедший инцидент был случайностью и женщина не собирается выдвигать обвинения против мужа.

"Они вместе, они женаты, они не намерены расставаться. Она не просила об его аресте или уголовном преследовании и не хочет этого делать. Слава не делал ей больно. Он не бил ее. Случайность - точное слово при определении произошедшего. (Арест) это недоразумение, связанное с языковым барьером Она обращалась в больницу, но провела там меньше времени, чем ее расспрашивали об инциденте", - заявил ранее адвокат спортсмена.

Отметим, что это не первый подобный случай с российскими хоккеистами в США. В прошлом году голкиперу "Колорадо" Семену Варламову было предъявлено обвинение в домашнем насилии (нападение третьей степени) по отношению к своей подруге Евгении Вавринюк. Позже прокуратура Денвера сняла с хоккеиста все обвинения, так как не смогла собрать достаточно веских доказательств.