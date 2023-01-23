Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 18:00

Город

Медведь Диксон перешел на новую ступень реабилитации в Московском зоопарке

Медведь Диксон перешел на новую ступень реабилитации в Московском зоопарке

В Обнинске вскрыли квартиру и обнаружили там 100 кошек

Тюлень проник на автозаправку в Австралии

Котенка спасли на севере Москвы

В Головинском районе пытаются вызволить кота из вентиляционной шахты

"Актуальный репортаж": спасатели в Москве вытащили из ледяной воды тонущую собаку

"Актуальный репортаж": в столице спасли упавшего в Москву-реку пса

Пять козлят родились на "Городской ферме" на ВДНХ

Обитатели Московского зоопарка получили в подарок новогодние ели и сосны

Бортпроводники спасли кота Лешку, которого не пустили в Таиланд

Медведь Диксон, который поселился в Московском зоопарке после сложного ранения, перешел на новую ступень реабилитации. Специалисты сделали бассейн глубже на 60 сантиметров, чтобы хищник активнее двигался. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Диксона привезли в Москву из Красноярского края. Обследование показало, что медведь был сильно ранен, поэтому никогда не сможет полноценно ходить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика