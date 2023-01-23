Медведь Диксон перешел на новую ступень реабилитации в Московском зоопарке

Медведь Диксон, который поселился в Московском зоопарке после сложного ранения, перешел на новую ступень реабилитации. Специалисты сделали бассейн глубже на 60 сантиметров, чтобы хищник активнее двигался. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Диксона привезли в Москву из Красноярского края. Обследование показало, что медведь был сильно ранен, поэтому никогда не сможет полноценно ходить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.