"Москва гид": Московский зоопарк

Московский зоопарк – один из самых старых и больших зоопарков в России. Был открыт в 1864 году. На момент создания количество видов не насчитывало даже и 500 экземпляров. Сегодня там содержится около 8 тысяч видов и их численность все время растет. Рождение редких животных, тяжело размножающихся в неволе, становится настоящим праздником для работников и посетителей зоопарка.

О том, кого сейчас можно увидеть в зоопарке, как питаются и как содержатся там животные, вы узнаете из нашего сюжета.