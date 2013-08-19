Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

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19 августа 2013, 19:05

Общество

"Москва гид": Московский зоопарк

"Москва гид": Московский зоопарк

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Московский зоопарк – один из самых старых и больших зоопарков в России. Был открыт в 1864 году. На момент создания количество видов не насчитывало даже и 500 экземпляров. Сегодня там содержится около 8 тысяч видов и их численность все время растет. Рождение редких животных, тяжело размножающихся в неволе, становится настоящим праздником для работников и посетителей зоопарка.

О том, кого сейчас можно увидеть в зоопарке, как питаются и как содержатся там животные, вы узнаете из нашего сюжета.
Сюжеты: Москва гид: виртуальные экскурсии по столице , Как работает столичный зоопарк
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