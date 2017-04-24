Минздрав предложил ограничить продажу вейпов и электронных сигарет

В России могут ограничить продажу электронных сигарет, вейпов и других похожих изделий, передает телеканал "Москва 24".

Предложение об этом вошло в стратегию формирования здорового образа жизни, которую опубликовал Минздрав. В документе говорится, поскольку ввоз, торговля и реклама таких устройств в стране сейчас никак не регулируется, это угрожает мерам по борьбе с курением.

В министерстве предлагают запретить продавать заменители сигарет лицам до 21 года, а также ограничить их использование в общественных местах. Кроме того, планируется постепенно повышать акцизы и цены на такие изделия, а также ввести для них жесткий технический регламент. Производителей, в частности, заставят раскрывать вещества, которые использованы в составе.