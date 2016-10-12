Более двух миллионов москвичей прошли вакцинацию от гриппа с начала осени. Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, ожидается, что прививки сделают как минимум 40 процентов горожан.

Программа по вакцинации стартовала 5 сентября. Привиться можно не только в больницах, но и у станций метро. С собой нужно иметь полис и паспорт. Работают медицинские пункты до 23 октября, передает телеканал "Москва 24".