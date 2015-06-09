Нужно ли вводить уголовную ответственность для зацеперов

В Госдуме подготовили законопроект, который ужесточает ответственность за зацепинг. Документ не только увеличивает штрафы за экстремальное катание на поездах, но и предусматривает уголовное наказание. Оно грозит, как самим зацеперам, так и перевозчикам. Обозреватель телеканала "Москва 24" Николай Петров обсудил новую законодательную инициативу с первым зампредом комитета по транспорту нижней палаты парламента Михаилом Брячаком и директором Российского объединения каскадеров "Мастер" Игорем Паниным.