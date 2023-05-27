Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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27 мая, 22:30

В мире

Экоактивисты распылили краску на финале английской Премьер-лиги по регби

Экоактивисты распылили краску на финале английской Премьер-лиги по регби

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Экоактивисты распылили оранжевую краску во время финала английской Премьер-лиги по регби. Они выбежали на поле во время игры, в связи с чем матч пришлось прервать на несколько минут.

Позже полиция Лондона сообщила о задержании двоих человек. На сайте движения Just Stop Oil появилось сообщение об акции с требованием прекратить выдачу любых новых лицензий на нефтяные, газовые и угольные проекты в Великобритании.

Ранее активисты перекрывали автотрассы, обливали краской автосалоны и бутики дорогих брендов, обливали супом картину художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее и другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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