27 мая, 22:30В мире
Экоактивисты распылили краску на финале английской Премьер-лиги по регби
Экоактивисты распылили оранжевую краску во время финала английской Премьер-лиги по регби. Они выбежали на поле во время игры, в связи с чем матч пришлось прервать на несколько минут.
Позже полиция Лондона сообщила о задержании двоих человек. На сайте движения Just Stop Oil появилось сообщение об акции с требованием прекратить выдачу любых новых лицензий на нефтяные, газовые и угольные проекты в Великобритании.
Ранее активисты перекрывали автотрассы, обливали краской автосалоны и бутики дорогих брендов, обливали супом картину художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее и другое.
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