Мальчик во время игры в прятки спрятался в контейнере и оказался в другой стране

В Бангладеш школьник спрятался в контейнер во время игры в прятки и оказался в Малайзии. Место, судя по всему, оказалось надежным, потому что друзья искали своего товарища так долго, что он заснул. Не обнаружили его и портовые рабочие, погрузившие контейнер на корабль.

В итоге ребенок проплавал шесть дней без воды и пищи, пока судно не разгрузили в Малайзии, а это примерно в 3,5 тысячи километров от его дома. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.