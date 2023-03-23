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Президент Франции планирует принять пенсионную реформу

Президент Франции планирует принять пенсионную реформу

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Президент Франции Эммануэль Макрон хочет довести процесс принятия пенсионной реформы до конца. Однако протесты против принятой реформы разгораются с новой силой в стране.

Полиция пытается разогнать людей, но на улицах находятся десятки тысяч митингующих. Они требуют не просто отмены повышения пенсионного возраста, но и немедленной отставки Эммануэля Макрона.

Готов ли президент Франции пожертвовать карьерой? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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