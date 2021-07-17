Новости мира: более 15 человек пострадали в столкновениях на севере Ливана

Коронавирус добрался до Олимпийской деревни в Токио. Там выявили первый случай заболевания COVID-19. Пока не сообщается, кто именно заболел. До этого коронавирус находили в команде из Уганды, приехавшей на сборы в префектуру Осака. Олимпийские игры, которые из-за пандемии перенесли с прошлого года, должны открыться 23 июля.

Более 15 человек пострадали в столкновениях демонстрантов с военными на севере Ливана. Сотни людей вышли на улицы и перекрыли дороги. Жители Ливана хотят стабильности и требуют экономических реформ. Волнения начались еще в четверг. Курс местной валюты резко пошел вниз на фоне новостей об отставке премьер-министра Саад Харири. Он покинул пост из-за разногласий с президентом. По последним данным, среди пострадавших 10 военных. Их госпитализировали.

А в Мельбурне люди вышли на улицы и требуют отмены жесткого локдауна. Его ввели в штате Виктория из-за вспышки штамма "дельта" предварительно до вторника. Жителям запрещено выходить из дома без крайней необходимости. Например, сделать это можно только, чтобы купить продукты или вакцинироваться. Закрываются школы и многие другие общественные места. Число присутствующих на похоронных церемониях ограничили до 10 человек. Ношение маски обязательно как на улице, так и в помещениях.

На севере Бразилии при падении опоры линии электропередачи погибли семь человек. Об этом сообщают СМИ. При этом в местном Депздраве официально подтвердили смерть шестерых. Еще 13 человек пострадали. Всего же на месте обрушения находилось 26 рабочих.

Дания отказалась от добычи нефти, газа и урана на своей территории Гренландии. Все ради экологии. Так хотят бороться с глобальным потеплением. Государство теперь делает ставку только на возобновляемые источники энергии. По оценкам экспертов, на территории острова сосредоточено около 17,5 миллиарда баррелей нефти и более 4 триллионов кубометров природного газа. Их освоение могло бы дать полную независимость от нефтяных ресурсов европейских поставщиков.