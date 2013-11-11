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Новости

11 ноября 2013, 13:24

Происшествия

Из-под завалов в Подмосковье спасатели вытащили живого человека

Из-под завалов в Подмосковье спасатели вытащили живого человека

Число погибших при взрыве газа в Подмосковье увеличилось до четырех

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Четыре человека погибли при взрыве бытового газа в Подмосковье. Столько же госпитализированы на вертолете.

Под завалами дома спасатели нашли человека, подающего признаки жизни. В настоящий момент он находится в машине реанимации, ему оказывают первую медицинскую помощь.

Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в Сергиево-Посадском районе Подмосковья взорвался газ. ЧП произошло в поселке Загорские Дали.

По данным спасателей, бытовой газ взорвался в 9-этажном жилом доме. Есть разрушения между восьмым и девятым этажами, повреждены четыре квартиры. Расследование инцидента взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Сюжет: Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье
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