Из-под завалов в Подмосковье спасатели вытащили живого человека

Четыре человека погибли при взрыве бытового газа в Подмосковье. Столько же госпитализированы на вертолете.

Под завалами дома спасатели нашли человека, подающего признаки жизни. В настоящий момент он находится в машине реанимации, ему оказывают первую медицинскую помощь.

Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в Сергиево-Посадском районе Подмосковья взорвался газ. ЧП произошло в поселке Загорские Дали.

По данным спасателей, бытовой газ взорвался в 9-этажном жилом доме. Есть разрушения между восьмым и девятым этажами, повреждены четыре квартиры. Расследование инцидента взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.