Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля 2015, 08:15

Происшествия

В центре Одессы вновь прогремел взрыв

В центре Одессы вновь прогремел взрыв

"Вечер": В Киеве у здания городской администрации сошлись два митинга

В Донецке прогремел мощный взрыв

В Австралии из-за взрыва в торговом центре постради 9 человек

Машина скорой помощи сгорела на востоке Москвы

"Вечер": В Испании упал греческий истребитель

"Вечер": В Донецке обстреляли электроподстанцию

В результате взрыва на заводе в ЗАО пострадали до четырех человек

В Рязани в одном из жилых домов взорвался автомобиль

"Вечер": Жертвами обстрела в Донецке стали 15 человек

В центре Одессы вновь произошел взрыв. На этот раз пострадало здание №42 на улице Коблевской. Частично разрушены стены и перекрытия, на лестничной клетке образовалась дыра. В соседних домах выбиты стекла, повреждены припаркованные рядом машины. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Взрывотехники обследовали здание. Очаг, возможно, находился на третьем этаже, где расположен хостел. Правоохранители перекрыли квартал, на месте работают оперативные службы.

Жители района утверждают, что здание подорвано намеренно. В последние несколько месяцев в Одессе прогремела серия взрывов возле зданий. Все инциденты были квалифицированы как теракты, сообщает телеканал "Москва 24".
Сюжет: Ситуация на Украине
взрывы криминал следствие суды новости Владимир Василенко Елена Николаева чп дтп Одесса
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика