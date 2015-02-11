В центре Одессы вновь прогремел взрыв

В центре Одессы вновь произошел взрыв. На этот раз пострадало здание №42 на улице Коблевской. Частично разрушены стены и перекрытия, на лестничной клетке образовалась дыра. В соседних домах выбиты стекла, повреждены припаркованные рядом машины. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Взрывотехники обследовали здание. Очаг, возможно, находился на третьем этаже, где расположен хостел. Правоохранители перекрыли квартал, на месте работают оперативные службы.

Жители района утверждают, что здание подорвано намеренно. В последние несколько месяцев в Одессе прогремела серия взрывов возле зданий. Все инциденты были квалифицированы как теракты, сообщает телеканал "Москва 24".