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22 апреля 2015, 08:29

На ВДНХ откроется выставка легендарного вооружения

На ВДНХ откроется выставка легендарного вооружения

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Уникальное вооружение представили на ВДНХ. Здесь откроется уличная экспозиция военной и специальной техники "Авиация и космонавтика".

Это один из самых масштабных проектов под открытым небом. На площади Промышленности развернется настоящая выставка славы российского оборонного производства.

Из Подмосковья на ВДНХ уже привезли станцию наведения ракет, боевую машину "Оса" и пусковую установку. Они прибыли с базы в Серпухове. Всего напротив павильона "Космос/Машиностроение" установят 11 образцов.

Тем временем, столица готовится к параду в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ночью на Тверской прошла пешая репетиция водителей военной техники. Они изучили маршрут, чтобы до секунды выверить свои движения во время парада. В этом году он будет одним из самых масштабных и торжественных за всю историю. Впервые на брусчатку Красной площади выйдут новейшие образцы военной техники.

Подробности – в сюжете на телеканал "Москва 24".
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