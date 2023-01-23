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23 января, 13:15

Общество

Песков заявил, что частичная мобилизация, кроме призыва, включает другие задачи МО РФ

Песков заявил, что частичная мобилизация, кроме призыва, включает другие задачи МО РФ

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Указ Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать из-за того, что предусматривает не только необходимость призыва нужного числа людей, но и проведение других мероприятий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это связано с исполнением обязанностей военнослужащими, а также с закрытым пунктом указа о мобилизации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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