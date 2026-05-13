Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 мая

Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. Предыдущий руководитель региона Александр Богомаз подал в отставку. Также президент принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова – на его место назначен Александр Шуваев.

В центре Москвы в четверг, 14 мая, во второй половине дня возможны временные локальные перекрытия. Метро остается самым надежным и быстрым способом для передвижения по городу. Водителям рекомендуется заранее продумать маршрут и следить за навигатором.

