Все кладбища Москвы подготовили к Вербному воскресенью и Пасхе

Все кладбища Москвы готовы к Вербному воскресенью и Пасхе. Об этом сообщили в столичном департаменте торговли и услуг. Там отметили, что в наличие есть все необходимое для благоустройства захоронений после зимы – лопаты, песок, мешки для мусора. Дополнительно установлены около 400 биотуалетов. На крупнейших погостах организованы бесплатные парковки и маршруты автобусов. Посетители с ограниченными возможностями могут перемещаться по территории на электромобилях. В дни религиозных праздников организованы дежурства сотрудников полиции, ГИБДД и бригад скорой помощи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.