"Легенду о Хоакине" возродили на сцене Дома ученых Курчатовского института

Дом ученых Курчатовского института в этом году отмечает свое 70-летие. В честь юбилея там прошел показ пластической драмы "Легенда о Хоакине". В ее основу легла кантата чилийского поэта Пабло Неруды.

Это так называемый восстановленный спектакль. Он был поставлен на сцене курчатовского Дома культуры более 40 лет назад. Тогда со студии самодеятельной пантомимы и начался Театр пластической драмы. Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.