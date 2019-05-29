Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая 2019, 21:45

Культура

"Легенду о Хоакине" возродили на сцене Дома ученых Курчатовского института

"Легенду о Хоакине" возродили на сцене Дома ученых Курчатовского института

"Московский патруль": загар любой ценой

"Московский патруль": солнечный камень в темном вагоне

"Московский патруль": арена опустела

"Московский патруль": крупную партию контрабандного табака обнаружили в столице

Чайка связал катастрофу SSJ 100 с устаревшей программой безопасности полетов

СК возбудил дело против матери брошенных в хостеле детей

"Специальный репортаж": форс-мажоры

"Москва и мир": жара в столице и отставка Роберта Мюллера

Лиственничную аллею высадили в парке 850-летия Москвы

Дом ученых Курчатовского института в этом году отмечает свое 70-летие. В честь юбилея там прошел показ пластической драмы "Легенда о Хоакине". В ее основу легла кантата чилийского поэта Пабло Неруды.

Это так называемый восстановленный спектакль. Он был поставлен на сцене курчатовского Дома культуры более 40 лет назад. Тогда со студии самодеятельной пантомимы и начался Театр пластической драмы. Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.
видео культура театр Станислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика