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27 декабря 2018, 17:45

Происшествия

Бросившую ребенка в подъезде женщину ограничили в родительских правах

Бросившую ребенка в подъезде женщину ограничили в родительских правах

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Женщина, которая бросила своего сына в подъезде в Щелкове, согласилась подписать отказ от ребенка. Об этом сообщила Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова.

Последние пару месяцев ребенок находится во временной семье. Сейчас Татьяна Гринишак ограничена в родительских правах. Вопрос о лишении будет решен на судебном заседании 21 января. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео суды Вероника Иващенко
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