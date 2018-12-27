Бросившую ребенка в подъезде женщину ограничили в родительских правах

Женщина, которая бросила своего сына в подъезде в Щелкове, согласилась подписать отказ от ребенка. Об этом сообщила Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова.

Последние пару месяцев ребенок находится во временной семье. Сейчас Татьяна Гринишак ограничена в родительских правах. Вопрос о лишении будет решен на судебном заседании 21 января. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.