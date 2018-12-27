Бросившую ребенка в подъезде женщину ограничили в родительских правах

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Женщину, оставившую ребенка в подъезде в подмосковном Щелкове, ограничили в родительских правах, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В ведомстве отметили, что решение приняли органы опеки и попечительства. Сейчас мальчик находится в замещающей семье. В ближайшее время суд рассмотрит иск о лишении Татьяна Гринишак родительских прав.

Ранее суд оштрафовал женщину на 40 тысяч рублей и освободил из-под стражи.

Полуторагодовалого мальчика обнаружили в подъезде дома на улице Комарова 14 октября. Следователи установили личность ребенка и задержали его мать на площади трех вокзалов в Москве, куда она приехала после поездки к подруге в Саратов.

Задержанной оказалась гражданка Украины, не имеющая постоянного места жительства на территории РФ. Свой поступок она объяснила сложной жизненной ситуацией и материальными трудностями.

26 октября суд арестовал женщину и предъявил ей обвинения по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности".