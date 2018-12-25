Бросившая ребенка в подъезде в Щелкове получила штраф в 40 тысяч рублей

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Женщину, бросившую ребенка в подъезде дома в подмосковном Щелкове, приговорили к штрафу в размере 40 тысяч рублей, сообщает телеканал Москва 24. Позже суд рассмотрит вопрос о лишении ее родительских прав.

14 октября жители многоэтажного дома на улице Комарова в Щелкове обнаружили в подъезде полуторагодовалого мальчика. У ребенка была температура, он плохо себя чувствовал. Следователи установили личность ребенка и задержали его мать на площади трех вокзалов в Москве, куда она приехала после поездки к подруге в Саратов. Задержанной оказалась гражданка Украины, не имеющая постоянного места жительства на территории РФ. Она объяснила свой поступок сложной жизненной ситуацией и материальными трудностями.

26 октября суд арестовал женщину и предъявил ей обвинения по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности".

