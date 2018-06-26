Метро компенсируют выпадающие доходы из-за бесплатного проезда болельщиков

Московский транспорт справляется с наплывом футбольных болельщиков. Чаще всего их перевозят бесплатно. И самым популярным транспортом стал метрополитен. Перед началом матчей наиболее востребованные станции "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Лубянка" и "Фрунзенская".

Город готов компенсировать расходы подземке, деньги на это есть. А точную сумму определят после окончания футбольного турнира. При этом метрополитен получает большую прибыль от продажи сувениров. Продажи выросли в несколько раз. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.