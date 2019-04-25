Аналитики прогнозируют заметный рост на аренду жилья в городах-курортах

Аналитики предсказывают резкое подорожание аренды жилья в российских городах-курортах. Самый большой рост цен ожидается в Геленджике, там аренда подорожает на 93%. Однокомнатную квартиру можно будет снять за 30 тысяч рублей, а двухкомнатную – почти за 50 тысяч.

Аренда в Ялте поднимется на 40–50%, однушки подорожают примерно до 28 тысяч рублей, двушки – до 46,5 тысячи рублей.

Меньше всего подорожает аренда в Ейске. Жилье там будет сдаваться по 15 тысяч рублей в месяц. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.