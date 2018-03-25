Коммунальные службы начали генеральную уборку перед весенним благоустройством

В столичный регион опять идут морозы. В ночь на понедельник температура по области опустится до 15 градусов ниже нуля, снова пойдет снег. На исходе первого весеннего месяца Москва все еще завалена сугробами. Между тем, коммунальщики начали традиционную генеральную уборку перед весенним благоустройством. Когда растает снег и что делается для того, чтобы жители столицы, наконец, смогли почувствовать приближение тепла, смотрите в сюжете телеканала Москва 24.