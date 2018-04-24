Иностранцы все больше вкладывают в экономику Москвы

Иностранцы все больше вкладывают в московскую экономику. В конце прошлого года число прямых инвестиций достигло 270 миллиардов долларов. Об этом заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин. Он представил инвестиционный и туристический потенциал в столице Перу – Лиме.

Черемин отметил, что на данный момент ни одна из крупных иностранных компаний не ушла из страны – многие начали локализовывать свое производство в России и Москве, открывать свои инженерные центры. Подробнее смотрите на телеканале Москва 24.