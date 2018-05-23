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23 мая 2018, 20:15

Город

Участок Филевской линии метро закроют 26 и 27 мая

Участок Филевской линии метро закроют 26 и 27 мая

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Участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закроют на два дня. Движение поездов приостановят 26 и 27 мая. Там будут ремонтировать пути. На вход и выход не будут работать станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Пионерская", "Филевский парк".

Пассажиры могут воспользоваться Арбатско-Покровской линией. Участок откроют утром 28 мая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео город метро Олег Шоммер
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