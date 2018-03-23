Минздрав развенчал миф о пробе Манту

В Минздраве развенчали миф о пробе Манту, знакомой каждому россиянину с детства. Оказывается, пробу на туберкулез можно мочить водой. Главное – избегать механических повреждений.

Ее делают детям в детских садах и школах. Родителям традиционно рекомендуют следить за тем, чтобы место пробы не намокало. По словам медиков, это связано с тем, что кожу в этом месте потом при вытирании полотенцем можно повредить. По закону, родители имеют право и отказаться от пробы Манту, но надо помнить, что ежегодно в мире заболевают туберкулезом десять миллионов человек и каждый десятый из них – ребенок.

Благодаря в том числе принимаемым мерам Россия сейчас является мировым лидером по снижению смертности от туберкулеза. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.