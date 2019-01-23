Эксперт по безопасности прокомментировал инцидент в самолете Сургут – Москва

Пассажирам рейса Сургут – Москва пришлось испытать шок. Как только самолет набрал высоту, злоумышленник потребовал изменить курс и направить лайнер в сторону Афганистана. Экипаж развернул самолет, но в сторону Ханты-Мансийска. Злоумышленника задержали.

Специалисты по безопасности уверяют, что благодаря слаженной работе экипажа самолета, удалось избежать страшных последствий, к которым привела бы паника среди пассажиров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.