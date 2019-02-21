СМИ сообщили об экстренной госпитализации Аллы Пугачевой

Пугающую новость о состоянии Аллы Пугачевой сообщили 21 февраля СМИ. В прессе заявили, что певицу госпитализировали в институт хирургии имени Вишневского.

Там ей, якобы, провели срочную операцию на сердце. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.