Футбольный эксперт присоединился к знаменитому флешмобу "Усы надежды"

Не все верили, что сборная России уже после второй игры практически обеспечит себе выход в плей-офф. Среди пессимистов оказался и футбольный эксперт Анатолий Горсков. Он даже заявил, что побреется, потому что наша команда совершила настоящее чудо.

Чуть позже эксперт сдержал свое обещание, взяв бритвенный станок в прямом эфире телеканала Москва 24 и тем самым примкнув к знаменитому флешмобу "Усы надежды". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.