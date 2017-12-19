"Правила города": как правильно нарядить елку

19 декабря 2017, 07:45
Разбирать ее всегда лень, а вот украшать – сплошное удовольствие. Как правильно нарядить елку – цветовая гамма, самые модные сочетания, какие узоры должны быть на игрушках, и в каком месте на дереве какие шарики повесить?
Первое правило: выберите цветовую гамму. Используйте не более трех цветов. Самые модные сочетания на елке в эту новогоднюю ночь – холодный розовый с шампанью и серебром. Абсолютный хит – синий с золотом.
Второе правило: если вы хотите сделать елку разноцветной, то выбирайте либо шары, либо фигуры. Если же придерживаетесь одной цветовой гаммы, смело сочетайте и то, и другое.
Третье правило: поделите елку на три части. На нижнюю вешайте самые тяжелые и крупные игрушки, на центральную – среднего размера, на верхнюю – помельче. Наряжайте елку снизу вверх.
Четвертое правило: сначала нужно вешать гирлянду, и только потом – игрушки. Начинайте снизу, закрепив на елке блок управления гирляндой так, чтобы им было удобно пользоваться и не приходилось искать среди веток.
Пятое правило: новогодний тренд – елка-клумба. Хвойное дерево нужно украшать искусственными цветами до тех пор, пока оно под ними почти полностью не скроется. Выбирайте цветы с гибким металлическим стержнем в стебле. Тогда при желании вы сможете его согнуть и зафиксировать на елке.
Шестое правило: выберите пару базовых цветов, например, пуансеттию и гортензию, и дополнительные – пионы, орхидеи других оттенков. Из основных цветов лучше сделать линии, а вокруг разместить остальные украшения.
Седьмое правило: цветы можно сочетать с традиционными шарами, но важно, чтобы цветы и шары были в одной цветовой гамме. Не вешайте два одинаковых шара рядом или выбирайте все однотипные.
Сначала нужно нарядить елку в цветы, и лишь потом – вешать игрушки и другие элементы. На елке-клумбе правило "большие украшения – вниз, маленькие – наверх" не применяется.
Восьмое правило: в конце в елку можно воткнуть перья и ветки и с их помощью создать форму и рельеф.
Для одной елки выбирайте не больше трех цветов. Шары с фигурками можно сочетать на монохромном дереве. Наряжайте елку снизу вверх, начиная с крупных игрушек. Сначала пустите по веткам гирлянду, потом вешайте шары. Можно украшать елку цветами. Возьмите два базовых. Придерживайтесь схемы: сначала – цветы, потом – шары, в последнюю очередь – перья и ветки.
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