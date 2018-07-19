В шотландских горах нашли редчайших в мире котят

В Великобритании спасли двух диких лесных котят. Эта порода считается редчайшей. Прямых предков домашних кошек обнаружили в горах Шотландии. Они были голодные и страдали от обезвоживания. Теперь двухмесячные гости будут жить на территории большого питомника в лесу. За их состоянием будут следить ветеринары. От внимания остальных людей их постараются уберечь. А когда котята подрастут и окрепнут, их выпустят на волю. Благодаря этим двум находкам популяция вида выросла на 6 процентов – с 35 до 37 представителей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.