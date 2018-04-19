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19 апреля 2018, 17:30

Культура

ММКФ откроется в столице 19 апреля

ММКФ откроется в столице 19 апреля

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Сороковой Московский международный кинофестиваль откроется в столице. Он будет проходить до 26 апреля. Обычно фестиваль проводят летом, но на этот раз его сдвинули из-за чемпионата мира по футболу.

Жюри основного конкурса возглавит итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. Также фильмы будут оценивать немецкая актриса Настасья Кински и российский режиссер Анна Меликян. В основной программе 16 картин, в том числе, две отечественные – "Ню" и "Царь-птица". Также представят российско-армянскую драму "Спитак". Подробности – в материале телеканала Москва 24.
видео Иван Базанов культура кино
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