ММКФ откроется в столице 19 апреля

Сороковой Московский международный кинофестиваль откроется в столице. Он будет проходить до 26 апреля. Обычно фестиваль проводят летом, но на этот раз его сдвинули из-за чемпионата мира по футболу.

Жюри основного конкурса возглавит итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. Также фильмы будут оценивать немецкая актриса Настасья Кински и российский режиссер Анна Меликян. В основной программе 16 картин, в том числе, две отечественные – "Ню" и "Царь-птица". Также представят российско-армянскую драму "Спитак". Подробности – в материале телеканала Москва 24.