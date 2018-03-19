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19 марта 2018, 21:45

Общество

"Школа профессионального роста" для молодых медиков открылась в столице

"Школа профессионального роста" для молодых медиков открылась в столице

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"Школа профессионального роста" для молодых медиков открылась в Москве. Это проект городского департамента здравоохранения. В программе теоретические занятия и практика в лучших клиниках столицы. Набор ведется по самым дефицитным направлениям. Обучают в школе будущих терапевтов, педиатров, психиатров и других специалистов.

В этом году обучение смогут пройти 360 студентов медвузов, которые подали заявки. Проект рассчитан на два этапа. Подробности – в материале телеканала Москва 24.
видео Станислав Кулик образование медицина
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