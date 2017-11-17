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17 ноября 2017, 22:15

Общество

Поиск родных найденного в Кузьминках мальчика организовали в интернете

Поиск родных найденного в Кузьминках мальчика организовали в интернете

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Мальчик, которого обнаружили в подъезде в Кузьминках, полностью здоров. Он лежал в коляске в одной шапочке и подгузнике. Полицейские привезли "потеряшку" в детскую больницу – это стандартная процедура. Врачи разместили на портале "Найди меня" информацию о мальчике: блондин, глаза серые, телосложение нормальное. Внешне Ярослав, как его временно называют, крепыш.

Пока полицейские устанавливают личность малыша и обстоятельства, при которых он потерялся. Врачи, в свою очередь, проводят необходимые обследования для передачи ребенка в органы соцзащиты. Обычно эта процедура занимает пару недель. И тогда, если родители не объявятся, Ярослав Неизвестный попадет в "Дом малютки".

За судьбу мальчика переживают много неравнодушных. Одна из них с друзьями организовала в интернете поиск родственников мальчика. Пока же девушка оформляет с больницей волонтерский договор, чтобы ухаживать за ребенком на время поисков его родной семьи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео соцзащита общество дети Станислав Кулик Никита Пименов
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