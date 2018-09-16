Собаки в костюмах дефилировали в парке в центре столицы

Дождь не помешал и необычным мероприятиям на свежем воздухе. Любители собак в воскресенье пришли в парк Красногвардейские пруды вместе со своими питомцами. Там состоялся первый парад четвероногих друзей. Подробности − в сюжете телеканала Москва 24.