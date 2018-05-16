Избирательные участки за пределами столицы могут появиться на выборах мэра Москв

На выборах мэра Москвы могут появиться избирательные участки за пределами столицы. Законопроект сегодня поддержала комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

В основе механизма формирования таких участков лежит технологии "мобильного избирателя". У москвичей, которые в Единый день голосования, а он выпадает на воскресенье, будут находиться за городом, появится возможность проголосовать там, где им удобно, не меняя свои планы.



Если документ будет одобрен, избирательные участки могут появиться, в частности, в крупных садовых товариществах и транспортно-пересадочных узлах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.