Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая 2018, 21:45

Политика

Избирательные участки за пределами столицы могут появиться на выборах мэра Москв

Избирательные участки за пределами столицы могут появиться на выборах мэра Москв

"Москва сегодня": "Ледяную пещеру" откроют в парке "Зарядье"

Отец подростка-инвалида рассказал, как их не пустили на авиарейс

Завершено следствие по делу о смертельном ДТП с автобусом у метро "Славянский бульвар"

Проекты кварталов по программе реновации представили на Крымском Валу

День карьеры факультета журналистики ИГСУ прошел в РАНХиГС

Водитель объехал пробку по тротуару и чуть не сбил прохожего на Минской улице

Армен Джигарханян вновь оказался в больнице

Повышенный уровень погодной опасности объявили в Москве 17 мая

Проверку проведут по факту недопуска подростка-инвалида к перелету

На выборах мэра Москвы могут появиться избирательные участки за пределами столицы. Законопроект сегодня поддержала комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

В основе механизма формирования таких участков лежит технологии "мобильного избирателя". У москвичей, которые в Единый день голосования, а он выпадает на воскресенье, будут находиться за городом, появится возможность проголосовать там, где им удобно, не меняя свои планы.

Если документ будет одобрен, избирательные участки могут появиться, в частности, в крупных садовых товариществах и транспортно-пересадочных узлах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео власть общество технологии Станислав Кулик

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика