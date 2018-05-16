16 мая 2018, 21:45Политика
Избирательные участки за пределами столицы могут появиться на выборах мэра Москв
На выборах мэра Москвы могут появиться избирательные участки за пределами столицы. Законопроект сегодня поддержала комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению.
В основе механизма формирования таких участков лежит технологии "мобильного избирателя". У москвичей, которые в Единый день голосования, а он выпадает на воскресенье, будут находиться за городом, появится возможность проголосовать там, где им удобно, не меняя свои планы.
Если документ будет одобрен, избирательные участки могут появиться, в частности, в крупных садовых товариществах и транспортно-пересадочных узлах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.