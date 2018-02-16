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16 февраля 2018, 15:15

Происшествия

Обвинение и защита подводят итоги следствия по делу Шакро Молодого

Обвинение и защита подводят итоги следствия по делу Шакро Молодого

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В Никулинском суде Москвы сегодня прения сторон по делу "вора в законе" Шакро Молодого и его поддельников. Ожидается, что гособвинение запросит для них наказание. По делу проходят 14 человек, в живых осталось 11 обвиняемых. Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой, арестовали минувшим летом по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве.

Зимой 2015 года при "разборках" у этого заведения противоборствующие стороны устроили перестрелку. Были убиты два человека. Они также внесены в число фигурантов дела, которое продолжает рассматривать Никулинский суд Москвы. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
видео Мария Рыбакова суды
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