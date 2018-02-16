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16 февраля 2018, 12:45

В Сочи премьер-министр Медведев встретился с главами регионов

В Сочи премьер-министр Медведев встретился с главами регионов

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Российское правительство ждет серьезного улучшения финансового положения регионов. Об этом заявил Дмитрий Медведев в Сочи, где сейчас проходит Российский инвестиционный форум. В рамках этого мероприятия премьер-министр провел встречу с главами федеральных округов и областей. На ней присутствовал и мэр Москвы.

По словам Медведева, местные бюджеты должны вырасти за счет снижения долговой нагрузки. Кроме того, правительство продолжит помогать регионам развивать собственный экономический потенциал. Те, кто показывает самые высокие темпы роста, получают гранты – всего 20 миллиардов рублей.

Также с этого года начинает работать новое правило – региональным бюджетам будет возвращаться прирост налога на прибыль организаций. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
видео Мария Рыбакова
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