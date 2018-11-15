Росгвардия предлагает увеличить возраст для покупки оружия с 18 до 21 года

В России могут увеличить возраст для покупки оружия. С такой идеей выступила Росгвардия. По мнению руководства службы, выдавать разрешения нужно не с 18, а с 21 года. Это предложение должна рассмотреть Госдума. Предполагается, что новое правило не коснется спортсменов, рыболовов и егерей.

Сейчас, по данным Росгвардии, гражданским огнестрельным оружием владеют четыре миллиона граждан страны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.