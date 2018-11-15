Суд не стал рассматривать просьбу об освобождении футболиста Мамаева под залог

Суд не стал рассматривать просьбу об освобождении Павла Мамаева под залог. Игрок "Краснодара" вместе с футболистом "Зенита" Александром Кокориным и его братом Кириллом были арестованы до 8 декабря.

В октябре компания устроила две драки за один день. По версии следствия, молодые люди набросились на водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Через несколько часов зашли в кафе, где избили сотрудника Минпромторга Дениса Пака. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.