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14 февраля 2019, 07:45

Культура

В Сети раскритиковали новый трейлер "Аладдина"

В Сети раскритиковали новый трейлер "Аладдина"

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Новый трейлер диснеевского "Аладдина", над которым работает режиссер Гай Ричи, не впечатлил пользователей интернета. Ролик получил почти 100 тысяч дизлайков в YouTube. Сейчас у него более семи миллионов просмотров.

В комментариях зрители упрекнули создателей в халтурной графике. Некоторые даже предрекли будущему фильму провал в прокате. Много негатива вылилось на Уилла Смита. Актер предстал в образе синекожего Джина. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео культура кино Иван Лозовой Евгения Мирошкина
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