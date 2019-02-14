В Сети раскритиковали новый трейлер "Аладдина"

Новый трейлер диснеевского "Аладдина", над которым работает режиссер Гай Ричи, не впечатлил пользователей интернета. Ролик получил почти 100 тысяч дизлайков в YouTube. Сейчас у него более семи миллионов просмотров.

В комментариях зрители упрекнули создателей в халтурной графике. Некоторые даже предрекли будущему фильму провал в прокате. Много негатива вылилось на Уилла Смита. Актер предстал в образе синекожего Джина. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.