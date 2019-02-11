Опубликован тизер "Аладдина" с голубым Уиллом Смитом

Фото: youtube/Walt Disney Studios

Кадры из нового фильма "Алладин", снятого режиссером Гаем Ричи, появились на YouTube-канале студии Disney.

В ролике впервые показан могущественный Джинн в исполнении Уилла Смита. На видео заметны и такие ключевые персонажи, как принцесса Жасмин (Наоми Скотт) и Джафар (Марван Кензари). Роль самого Аладдина досталась египетскому актеру по имени Мена Массуд.



Сейчас кинолента, созданная по мотивам одноименного мультфильма 1992 года, находится в пост-продакшне. Мировая премьера намечена на 24 мая текущего года.

Сюжет фильма рассказывает историю молодого воришки Аладдина, который хочет хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. В это время визирь Джафар, намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес.