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11 февраля, 09:29

Опубликован тизер "Аладдина" с голубым Уиллом Смитом

культура кино

11 февраля, 09:29

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Фото: youtube/Walt Disney Studios

Кадры из нового фильма "Алладин", снятого режиссером Гаем Ричи, появились на YouTube-канале студии Disney.

В ролике впервые показан могущественный Джинн в исполнении Уилла Смита. На видео заметны и такие ключевые персонажи, как принцесса Жасмин (Наоми Скотт) и Джафар (Марван Кензари). Роль самого Аладдина досталась египетскому актеру по имени Мена Массуд.


Сейчас кинолента, созданная по мотивам одноименного мультфильма 1992 года, находится в пост-продакшне. Мировая премьера намечена на 24 мая текущего года.

Сюжет фильма рассказывает историю молодого воришки Аладдина, который хочет хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. В это время визирь Джафар, намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес.

культура кино

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