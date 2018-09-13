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Новости

13 сентября 2018, 16:00

Спорт

Россия одержала победу над Австралией в первом матче ЧМ по волейболу

Россия одержала победу над Австралией в первом матче ЧМ по волейболу

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Мужская сборная России по волейболу уверено обыграла команду Австралии в первом матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:0. Следующая игра со сборной Туниса, также в группе Камерун, Сербия и США.

Мужская сборная еще ни разу в современной истории не выигрывала чемпионат мира. Это при том, что команда в 2012 году взяла золото на Олимпийских играх. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео спорт Светлана Милорадова Никита Пименов
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