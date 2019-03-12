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12 марта 2019, 06:45

Происшествия

Александр Емельяненко вышел из спецприемника после 10 суток ареста

Александр Емельяненко вышел из спецприемника после 10 суток ареста

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Боец ММА Александр Емельяненко вышел из спецприемника после 10 суток ареста. Такое наказание Емельяненко получил за неповиновение полицейским.

В начале марта Емельяненко припарковал автомобиль в неположенном месте и помешал эвакуаторщикам увезти машину. После этого попытался скрыться от полиции, но в результате спровоцировал аварию и повредил два автомобиля.

Экспертиза показала, что Емельяненко был пьян. Спортсмена лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия транспорт Евгения Мирошкина Иван Лозовой
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