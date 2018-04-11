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11 апреля 2018, 23:15

Происшествия

Резкое потепление привело к подтоплению в Подмосковье

Резкое потепление привело к подтоплению в Подмосковье

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Резкое потепление привело к подтоплению в Подмосковье. По данным МЧС, в зоне риска находятся более 100 населенных пунктов. В Луховицах уже размыло часть автодороги, а в городе Озеры пришлось убрать мост из-за подъема уровня воды в реке.

Однако пока ничего не может сравниться с паводками 2013-го года. Ущерб только сельскому хозяйству тогда составил десять миллиардов рублей. Больше всего досталось Дальнему Востоку. Там было сильнейшее половодье за 115 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия общество Елена Павлова Александр Акишин
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