Какое наказание грозит Кокорину и Мамаеву

CМИ сообщают, что Павел Мамаев и Александр Кокорин задержаны. Пока нет официального подтверждения. По предварительным данным, футболисты избили водителя известной телеведущей. Спустя пару часов они спровоцировали конфликт с посетителем кафе и избили его.

Громкий скандал прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительным органам будет не трудно выяснить обстоятельства драки футболистов. Было много свидетелей, есть видеозаписи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.