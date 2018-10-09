Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября 2018, 14:15

Происшествия

Какое наказание грозит Кокорину и Мамаеву

Какое наказание грозит Кокорину и Мамаеву

"Тайны кино": "Семь стариков и одна девушка"

Пострадавший в драке с Кокориным и Мамаевым водитель находится в реанимации

"Строительство в деталях": метро до аэропорта Внуково построят за три-четыре года

Суд рассмотрит уголовное дело о халатности врача-эксперта Михаила Клейменова

"Песни нашего кино": "Давайте восклицать"

"Это по-нашему": "хвостатый против зеркала"

"Кинофакты": новые подробности фильма "Первый троллейбус"

"Кинофакты": "Полеты во сне и наяву"

"Климат-контроль": в столицу пришли первые заморозки

CМИ сообщают, что Павел Мамаев и Александр Кокорин задержаны. Пока нет официального подтверждения. По предварительным данным, футболисты избили водителя известной телеведущей. Спустя пару часов они спровоцировали конфликт с посетителем кафе и избили его.

Громкий скандал прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительным органам будет не трудно выяснить обстоятельства драки футболистов. Было много свидетелей, есть видеозаписи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия Светлана Милорадова Никита Пименов Анна Аберкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика