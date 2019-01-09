С 1 января 2019 в стране вступили в силу ряд новых законов и тарифов. Прежде всего на 2% поднялась ставка налога на добавленную стоимость, что повысит доходы бюджета. Однако по прогнозам аналитиков из-за этого существенно вырастут цены.

По словам водителей, бензин на разных заправках за первые несколько дней января подорожал уже как минимум на 70 копеек, дизтопливо – минимум на рубль. Акцизы для нефтяников тоже увеличатся, а значит нынешний рост только начало. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.