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09 января 2019, 14:15

Экономика

С 1 января 2019 в стране вступили в силу ряд новых законов и тарифов

С 1 января 2019 в стране вступили в силу ряд новых законов и тарифов

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С 1 января 2019 в стране вступили в силу ряд новых законов и тарифов. Прежде всего на 2% поднялась ставка налога на добавленную стоимость, что повысит доходы бюджета. Однако по прогнозам аналитиков из-за этого существенно вырастут цены.

По словам водителей, бензин на разных заправках за первые несколько дней января подорожал уже как минимум на 70 копеек, дизтопливо – минимум на рубль. Акцизы для нефтяников тоже увеличатся, а значит нынешний рост только начало. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео экономика Вероника Иващенко
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