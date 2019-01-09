В районе метро "Сокол" загорелись троллейбусные провода. Эти кадры прислали зрители телеканала Москва 24 через мобильное приложение. На видео видно, как пустой троллейбус застрял на автобусной полосе, но не мешает движению. Сначала провод просто горит, а позже и вовсе обрывается.

В результате инцидента никто не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.