Шереметьево начало платить грузчикам до 200 тысяч рублей в месяц

Грузчикам в аэропорту Шереметьево подняли зарплату якобы до 200 тысяч рублей. Об этом пишут "Ведомости".

Увеличение зарплаты должно было решить проблему с багажом, однако это не так. Пассажирам по-прежнему приходится ждать выдачи чемоданов. В министерстве транспорта говорят, что все восстановится к 15 августа.

Сейчас аэропорт набирает дополнительно еще 400 грузчиков. Ранее они получали около 45 тысяч в месяц. Всем увеличили зарплату или только единицам, не уточняют. Сообщается, что в сутки персонал обрабатывает по 2 тысячи единиц багажа. Этим занималась компания-подрядчик. Там уже уволили топ-менеджеров.

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